Cagliari Fan Club, lezione di civiltà: pulite le gradinate dopo la Coppa Italia

I tifosi rossoblù volati in trasferta all'Arena Gianni Brera di Milano per la finale di Coppa Italia hanno rimesso in ordine il settore ospiti dopo la gara

Il Cagliari Fan Club continua a portare in giro per l’Italia il lato buono dello sport. Dopo la finale di Coppa Italia tra Milan e Cagliari all’Arena Gianni Brera del capoluogo lombardo, i tifosi sardi si sono fermati qualche minuto in più per ripulire le gradinate che li hanno ospitati.

“Tifo pulito, a tutto tondo” scrive il gruppo sui social. “Al termine della finale di Coppa Italia Primavera abbiamo pulito gli spalti. Rispetto per il luogo, per le persone, per chi lavora e per chi verrà dopo. Così si vive lo sport: con passione, ma anche con educazione”.

