Finanziaria, vertice del Campo largo: si cerca di accelerare sull’approvazione

La maggioranza fa quadrato. Nel primo pomeriggio, poco prima di tornare in Consiglio regionale per il passaggio agli articoli della Finanziaria, i capigruppo del Campo largo hanno fissato un incontro con una delegazione di assessori della Giunta Todde. L’obiettivo è quello di fare il punto sulla manovra da circa 10 miliardi, che il centrosinistra auspica di approvare prima di Pasqua.

Il nodo è il taglio alle poste di alcuni assessorati per liberare risorse da dirottare altrove, ovvero negli assessorati che possono spenderle più velocemente. In maggioranza c’è fiducia sul raggiungimento dell’accordo, anche se le difficoltà e i musi lunghi non mancano. Poi ci sarà da proseguire il dialogo con il centrodestra per una collaborazione al fine di non ritardare ulteriormente l’approvazione della manovra.

Dalla minoranza c’è apertura e il Campo largo apprezza. “Ci sono state aperture importanti dagli esponenti dell’opposizione – ha detto il capogruppo del Pd, Roberto Deriu – l’abbiamo colto come un segnale che finalmente si è disposti a una discussione seria sui temi”.

Angelo Cocciu di Forza Italia conferma: “Sarebbe incosciente da parte nostra andare avanti per altre due o tre settimane e creare un problema. Andiamo in aula convinti, la loro proposta non è un granché, ma ci adegueremo con alcune modifiche”.

Fiducia anche da parte di Francesco Agus dei Progressisti. “Sono convinto che sui grandi temi si troverà un accordo con le opposizioni, in modo che l’iter in aula sia il più scorrevole possibile”. E sulle discussioni in maggioranza rasserena: “L’obiettivo di tutti è accelerare la spesa, quindi il ragionamento riguarda la concentrazione di risorse e dove queste possono essere spese più velocemente”.

Lunedì prossimo è invece convocata la commissione Bilancio, che si riunirà per discutere le modifiche al provvedimento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it