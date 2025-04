Verso Inter-Cagliari, Nicola: “Vogliamo mettere in difficoltà l’Inter”

Il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Inter a San Siro. I rossoblù sfideranno la squadra di Inzaghi reduce da una grande vittoria in Champions contro il Bayern Monaco, provando così a sfruttare ogni segno di stanchezza.

In famiglia. “Faccio i complimenti alla Primavera di Fabio Pisacane. È giusto riconoscere i meriti a questi ragazzi, di cui conosciamo la forza perché abbiamo modo di vederli ogni giorno, dato che in tanti si allenano con noi”.

L’avversario. “Parliamo di una squadra che ha dimostrato tanto su tutti i fronti ed è tuttora in corsa per tre trofei. Il lavoro di Simone Inzaghi è straordinario, per noi c’è la gratificazione di avere una chance per mostrare i nostri progressi e provare a creare difficoltà a un avversario importante”.

Infermeria. “Prati oggi ha fatto un allenamento a parte per una leggera febbre, ma conto di portarlo con noi. Coman? Florinel è un giocatore di talento e di grande tecnica, è arrivato non al meglio della forma ma si è rimesso al passo. L’infortunio l’ha limitato, ma ora sta lavorando al pari dei compagni”.

