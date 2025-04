Violenta una bambina a Mestre, chi è Massimiliano Mulas: sardo con precedenti

Si svolgerà oggi l’interrogatorio di Massimiliano Mulas, sardo di 45 anni fermato dai Carabinieri con l’accusa di aver abusato di una bambina di 11 anni a Mestre, nell’androne di un palazzo.

Mulas, residente in Piemonte, non è nuovo a questo tipo di accuse e ha già subito condanne in passato per reati a sfondo sessuale. Secondo quanto ricostruito dai militari, giovedì scorso l’uomo aveva atteso la bambina all’uscita della palestra, seguendola per strada, sul tram, e poi fino alla propria abitazione. Un vero e proprio pedinamento che sembra indicare un’azione studiata nel tempo.

La violenza si è consumata davanti all’abitazione dell’11enne, quando Mulas ha afferrato di forza la piccola e l’ha trascinata nell’androne di casa. L’11enne però era al telefono con un’amica che ha prontamente dato l’allarme. L’aggressore è scappato, ma ha lasciato il marsupio con i documenti, rendendo facile l’identificazione.

Mulas è stato quindi fermato in stazione, mentre tentava la fuga per rientrare da Padova. La fedina penale del 45enne racconta una macabra tendenza. Nel 2006, Mulas era stato condannato a 8 anni per aver violentato due studentesse nel Padovano. Ancora, qualche anno prima era stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione per rapina e violenza sessuale ai danni di una turista in Trentino, mentre in precedenza a Perugia era stato accusato di un’altra violenza sessuale.

Dopo aver scontato le condanne, Mulas era così tornato a casa della madre a Tampio Pausania, trascorrendo lì il periodo della pandemia. Poi di nuovo in giro per l’Italia, dove è tornato a colpire.

