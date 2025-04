Sanità, sindacati sul piede di guerra contro l’Asl Gallura: “Noi scavalcati”

Sindacati sul piede di guerra con l’Asl Gallura. “Sono mesi che chiediamo ripetutamente di incontrare vertici dell’Azienda per discutere di numerosi problemi e criticità” dichiara Michele Bottaru, portavoce dell’intersindacale e delegato aziendale Cimo Medici. “Dopo settimane di silenzio siamo stati finalmente incontrati, ma l’azienda ha mostrato un atteggiamento di chiusura totale alle nostre richieste e intende procedere senza tener conto delle nostre osservazioni”.

La Asl Gallura infatti, ha intenzione di attivare le procedure di selezione degli incarichi professionali dei medici, ma senza il coinvolgimento dei sindacati. “Siamo stati scavalcati e le nostre prerogative sindacali ignorate” tuona Bottaru. “Siamo i primi a volere che gli incarichi siano affidati ai colleghi, ma la procedura di mappatura e selezione degli incarichi prevede una serie di procedure ed un ruolo importante delle organizzazioni sindacali, che non possono essere trascurate”.

La procedura prevista dall’Asl, segnala l’intersindacale medica a cui aderiscono le sigle Cimo-Fesmed, AAROI EMAC, Anaao Assomed, CISL Medici, Fassid, FP CGIL Medici e FVM, “si basa su un regolamento risalente al dicembre 2023, che quindi non tiene conto delle novità previste dal contratto in vigore, firmato a gennaio 2024”.

Bottaru conclude: “Ci auguriamo che l’Azienda torni sui suoi passi, e inizi a coinvolgere i rappresentanti sindacali in tutti i processi previsti dal contratto per migliorare il clima lavorativo e frenare la fuga di medici”. In assenza di risposte adeguate, i sindacati non escludono la possibilità di attivare lo stato di agitazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it