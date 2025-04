Quartu, Carabinieri eroi: salvano uomo dal compiere gesto estremo

L'episodio si è verificato intorno alle 13 a Terramala. Un Brigadiere ha tenuto l'uomo impegnato al telefono fino all'arrivo di una pattuglia, che lo ha poi messo in sicurezza

Gesto eroico da parte dei Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena che questa mattina hanno salvato un uomo dal compiere un gesto estremo.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 13 lungo la Strada Provinciale 17, in località Terramala, dove un disoccupato di Quartu Sant’Elena, segnato da una recente separazione, ha cercato di togliersi la vita con una fune legata al cancello di ingresso del depuratore Abbanoa.

Un Brigadiere di della Centrale di Quartu ha instaurato con lui una conversazione telefonica e lo ha tenuto occupato il tempo necessario per far arrivare sul luogo una pattuglia. A quel punto i militari sono intervenuti con estrema prontezza, riuscendo a mettere la persona in sicurezza.

L’uomo è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario del 118, accorso poco dopo, e trasportato all’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it