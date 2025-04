Mesina, Luca Locci: “Tutti gli ex sequestrati chiedevano di tornare a casa”

Nel giorno dei funerali di Graziano Mesina, Luca Locci ha voluto condividere il suo pensiero sul respingimento delle istanze di rientro in Sardegna per l’ex primula rossa del banditismo sardo.

Locci infatti quando aveva 7 anni fu rapito dall’Anonima sequestri, rimanendo in uno stato di prigionia per 93 giorni: “Ma, non credete che tutti gli ex sequestrati, per tutto il periodo della loro prigionia, non abbiano chiesto ogni santo giorno di poter tornare nel proprio paese, nella propria abitazione fra i propri cari, ma qualcuno ha deciso per loro che non era fattibile”

“Chiedevano una detenzione più umana e rispettosa – prosegue Locci nel suo post pubblicato sui social – ma anche questo non è stato possibile, qualcuno purtroppo non ha fatto rientro a casa neanche da morto“.

