Paura a Cannigione, scontro frontale tra auto e moto: grave un 22enne

Ancora un brutto incidente stradale nella zona di Cannigione. Quest’oggi intorno all’ora di pranzo si è verificato un frontale tra un’auto e una moto.

A riportare le conseguenze più gravi è stato il ragazzo di 22 anni alla guida del veicolo a due ruote che è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Condizioni meno allarmanti invece per il conducente dell’auto, che è stato comunque portato in ospedale per accertamenti.

