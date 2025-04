"Ho parlato con Conte e ho deciso di accettare il Cagliari, il ruolo di secondo portiere non fa per me", ha aggiunto Elia Caprile

Caprile: “Ho fiducia per la salvezza, al futuro ora non ci penso”

Elia Caprile, estremo difensore del Cagliari arrivato nella sessione invernale dal Napoli in prestito con diritto di riscatto, si è raccontato toccando vari temi.

“Ho deciso di accettare questa sfida e ne ho parlato subito con Conte. Volevo essere protagonista, il ruolo di secondo portiere non fa per me. Sono stato accolto benissimo, conoscevo già il mister e il preparatore Squizzi che avevo avuto al Chievo; così come Luperto, Marin e Gaetano. E’ venuto tutto facile”, dichiara il portiere a Il Corriere dello Sport.

Sulla salvezza Caprile ci crede: “Ho fiducia, siamo in una buona situazione e consapevoli che saranno sei gare difficili. Possiamo conquistare punti contro chiunque, bisogna crederci”.

Infine anche un passaggio sul sogno Nazionale: “E’ il sogno di qualsiasi calciatore. La concorrenza è notevole, nel giro azzurro ci sono super portieri ma il modo di arrivarci è fare bene con il Cagliari quindi penso al presente”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it