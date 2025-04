Sorpresa all’Aou Sassari: Supereroi regalano uova di Pasqua ai bambini

Si è svolta questa mattina la bellissima iniziativa organizzata dai Vigili del Fuoco e dall’associazione Gianni Fresu di Porto Torres. Alcuni membri del corpo civile infatti si sono recati all’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari e, vestiti da supereroi, hanno consegnato le uova di Pasqua ai piccoli pazienti ricoverati all’interno dei reparti di Pediatria al Materno Infantile e di Neuropsichiatria Infantile alla stecca bianca.

All’improvviso i bambini hanno visto calarsi dalla finestra Batman, Superman, Spiderman e Captain America. Un momento emozionante che ha portato una ventata di felicità ai piccoli pazienti che non potranno trascorrere le feste a casa.

“Siamo sempre pronti e solerti per metterci al fianco di chi lavora e sta in ospedale – ha detto il comandante dei Vigili del Fuoco di Sassari, Antonio Giordano – e ci fa sempre piacere essere disponibili per iniziative di beneficenza ed essere accanto a chi non può stare a casa in questi giorni di festa”.

A completare la festa vi è stato poi il pilota ufficiale della Federazione Italiana Moto, Luca Manca, dell’associazione onlus MotoFan, che ha fatto vivere un’emozione unica ai bambini: un giro in corsia a bordo di una moto elettrica.

