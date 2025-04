Cagliari, Sant’Efisio si avvicina: definite le misure di sicurezza

Si è svolto in Prefettura un Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in vista delle celebrazioni del Santo, che si svolgeranno tra l'1 e il 4 maggio

Si è svolto in Prefettura a Cagliari un Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in vista delle celebrazioni di Sant’Efisio, che si svolgeranno tra l’1 e il 4 maggio, e per le feste pasquali.

E’ stato definito il percorso che seguirà il Santo che quest’anno non farà tappa a Su Loi, a Capoterra, per via dei numerosi cantieri stradali presenti.

L’oggetto principale della riunione però è stata la pianificazione delle misure di sicurezza. La postazione medica di Areus sarà posizionata in piazza Matteotti. Nei prossimi giorni invece si svolgerà un tavolo tecnico, su richiesta del Prefetto, per definire i dettagli di natura tecnica per le forze di Polizia e Vigili del Fuoco.

Nel medesimo Comitato sono stati definiti anche i servizi di prevenzione e controllo volti a garantire il sereno svolgimento delle festività Pasquali. In particolare, è stato disposto il rafforzamento della misure di sicurezza già in atto.

