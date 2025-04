Paura a Olbia, tremendo scontro tra auto e camion: due feriti

L'incidente è avvenuto sulla Sp 729 vicino al bivio per Berchidda. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che hanno trasportato i due feriti all'ospedale di Olbia

Ancora un brutto incidente sulle strade della Sardegna. Intorno alle 15, nell’area di Olbia sulla strada provinciale 729 vicino al bivio per Berchidda in direzione Sassari, un’auto e un camion si sono scontrati tra loro.

Sul posto sono giunti i Carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica dello scontro, in cui entrambi i veicoli hanno riportato ingenti danni. In particolare, la parte anteriore dell’autocarro è andata completamente distrutta.

A riportare delle ferite sono stati i conducenti dei due veicoli che sono stati portati dal personale del 118 in ospedale a Olbia per accertamenti. Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno contribuito alla messa in sicurezza dell’area.

