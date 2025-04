Gli operai hanno richiamato all'ordine i due uomini, entrati per una gara automobilistica illegale, venendo aggrediti dagli stessi con oggetti contundenti

Cagliari, corsa clandestina in cantiere edile: due operai aggrediti

Ieri sera a Cagliari, un quarantenne residente a Selargius e un trentaduenne del capoluogo, entrambi già colpiti da Daspo, si sono resi protagonisti di un violento episodio in un’area di costruzione in via Montecassino. I due individui hanno fatto irruzione con le loro autovetture all’interno del cantiere, nel bel mezzo di una competizione automobilistica illegale.

Quando alcuni operai hanno osato richiamarli all’ordine, i due uomini hanno reagito con furia, aggredendoli fisicamente e utilizzando anche delle spranghe come corpi contundenti. Una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112 ha immediatamente allertato i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cagliari.

Giunti sul posto, i militari hanno accertato la dinamica degli eventi. Uno dei due aggressori è stato prontamente bloccato e tratto in arresto, mentre l’altro è inizialmente riuscito a dileguarsi a piedi, venendo però identificato e successivamente denunciato dalle forze dell’ordine.

