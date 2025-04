9 milioni a Cagliari, Benucci a Usai: “Abbia rispetto per la città”

"Cara Onorevole, meno propaganda e più rispetto per Cagliari e per i sardi", le parole di risposta di Marco Benucci a Cristina Usai

Marco Benucci, presidente del consiglio comunale di Cagliari, risponde alla consigliera regionale di Fratelli d’Italia Cristina Usai sulla questione dei 9 milioni di euro dati alla città di Cagliari.

“Sentire parlare di regalo a Cagliari fa davvero sorridere, oltre a mettere in evidenza la mancanza di buon senso. Cara Onorevole, Lei crede che Cagliari sia una periferia da accontentare con le briciole. Cara Onorevole, Lei dimentica che Cagliari è il capoluogo della Sardegna, è la città al centro dell’area metropolitana, ed è il cuore pulsante dei servizi, della sanità, dell’istruzione, dei trasporti e inoltre della cultura per tutta l’isola. E proprio Fratelli d’Italia, che ora parla di “regali”, ha avuto per cinque anni le chiavi della città. I cittadini hanno visto, hanno potuto toccare con mano – e subito – cosa ha prodotto il loro governo: abbandono, immobilismo, zero progettualità“, ha dichiarato Benucci.

La risposta giunge in merito alla parole della consigliera Usai: “La Giunta Todde ha fatto un regalo di 9 milioni di euro all’Amministrazione amica della Città di Cagliari, guidata dal sindaco progressista. Una decisione vergognosa che, arbitrariamente, considera i cittadini di Cagliari come privilegiati a discapito di tutti gli altri sardi e dà uno schiaffo morale ai Comuni virtuosi che rispettano e fanno rispettare le regole, accollandosi i costi della gestione dell’abbandono selvaggio dei rifiuti e delle bonifiche”.

Benucci infine ha concluso: “Cara Onorevole, meno propaganda e più rispetto per Cagliari e per i sardi“.

