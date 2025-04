Pasquetta con la pioggia? Niente paura: ecco cosa si può fare

Non per forza è necessario cancellare i propri piani: ecco 9 idee per tutti i gusti per trasformare una Pasquetta piovosa in una giornata memorabile

Pasquetta e pioggia sembrano voler confermare il loro indissolubile legame anche per questo 2025. Così, se da un parte il classico pranzo all’aperto con amici e parenti sembra essere nuovamente a rischio, dall’altra è meglio non cancellare ancora del tutto i piani. In fondo basta rimodularli e indirizzare l’incontro in un posto al coperto: ecco dunque cosa fare a Pasquetta in caso di pioggia.

Pranzo a casa tra chiacchiere e giochi di società

Cercare di prenotare un ristorante all’ultimo minuto potrebbe essere complicato sia per una questione di posti a sedere disponibili, sia per un fatto di costi. Così, una valida alternativa può essere quella di spostare semplicemente il pranzo a casa propria: ognuno porta qualcosa in modo da vivere una giornata con una simpatica compagnia, condita magari oltre che dalle chiacchiere anche da qualche gioco di società da fare in gruppo.

Una gita al museo

Per via di diverse iniziative i Musei Civici di alcuni comuni saranno aperti in via straordinaria anche a Pasquetta. Dunque, per chi ha una implacabile sete di cultura questa può essere davvero l’opzione giusta, anche per trascorrere una giornata alternativa.

Musica e concerti

Diversi comuni hanno organizzato dei concerti in occasione del giorno di Pasquetta. La scelta appare piuttosto varia e può valere un’improvvisata gita fuori porta. In fondo, in genere i concerti vissuti sotto la pioggia sono sempre quelli più iconici. Insomma, un pranzo tranquillo e poi un’escursione alternativa per sentire della buona musica.

Andare al cinema

I cinema saranno aperti regolarmente anche per Pasquetta. Per cui, una delle classiche idee in caso di pioggia, ovvero quella di una tappa in una sala cinematografica, può tornare utile ancora una volta. Qualora non si fosse motivati a sufficienza, l’alternativa resta una buona e sana maratona casalinga di film o serie Tv.

Dedicarsi alla pittura

Può sembrare un’idea apparentemente banale o un’attività per la quale non si è minimamente portati, ma in realtà non è necessario essere degli artisti: basta divertirsi e rilassarsi. Dipingere peraltro è un’azione che si può svolgere sia in compagnia che da soli. Chissà che la pioggia non risvegli il genio creativo nascosto dentro di noi.

Rilassarsi davanti ad un buon libro

In fondo per qualcuno potrebbe non essere necessario stare lì a scervellarsi e strafare per cercare organizzare necessariamente qualcosa. Pasquetta può quindi diventare anche un momento di calma e tranquillità e il rumore della pioggia resta pur sempre un’ottima musica di sottofondo per la lettura di un libro.

Guardare un incontro sportivo

Non bisogna dimenticarsi che in tanti sport si scende ugualmente in campo nonostante la festa. Ecco perciò che buona parte del pomeriggio la si può passare in un palazzetto o uno stadio, per chi non teme la pioggia, oppure semplicemente davanti alla televisione o al computer.

Partecipare ad un torneo online

Non può mancare un’opzione per gli amanti dei videogiochi. Una giornata di pioggia può diventare il contorno ideale per partecipare ad un qualche torneo online. Che si tratti di giochi sportivi, di ruolo o di guerra poco cambia, l’importante è divertirsi e chissà che non si possano fare anche delle amicizie virtuali.

Karaoke di gruppo

Se i vicini di casa lo consentono o, perché no, decidono di unirsi a voi, può essere un’attività da non sottovalutare. Sotto la doccia siamo tutti da disco di platino, è bene dunque dimostrarlo anche davanti ai nostri amici.

