Il nome di Becciu risulta nella convocazione delle Congregazioni, come di regola, ma nella lista dei "non elettori", dato che risulta una interdizione dai pubblici uffici

Conclave, rebus Becciu: ecco perché potrebbe non partecipare

Angelo Becciu potrà partecipare al Conclave per l’elezione del nuovo Santo Padre che succederà a Papa Francesco? In queste ore sono diverse le notizie in merito, rilanciate anche dallo stesso Cardinale alla stampa.

“Richiamandomi all’ultimo Concistoro, il Papa ha riconosciuto intatte le mie prerogative cardinalizie. Non esiste alcun impedimento formale o giuridico alla mia presenza al Conclave tra gli elettori del nuovo Pontefice” ha commentato in un noto giornale regionale sardo.

Il nome di Becciu risulta nella convocazione delle Congregazioni, come di regola, ma nella lista dei “non elettori”.

In seguito alla recente condanna riportata presso la Corte d’appello Vaticana, ai suoi danni è prevista l’interdizione dai pubblici uffici. Condanna che gli precluderebbe dunque, secondo fonti vaticane, la possibilità di figurare nella lista dei Cardinali elettori. E quindi dare il proprio contributo all’elezione del nuovo Papa che avverrà nei prossimi giorni.

Nei prossimi giorni ci saranno nuovi sviluppi. È possibile che in queste ore Monsignor Becciu, volato a Roma per assistere al funerale di papa Francesco, possa chiedere di essere inserito tra gli elettori. Generando nuovi cambiamenti in corsa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it