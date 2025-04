Paura a Tula: 46enne minaccia anziani per una carezza all’agnellino

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Tula per minacce e danneggiamento aggravato. Ai suoi danni è stato disposto il divieto di avvicinamento alle persone offese.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo è entrato in un bar con in braccio un agnellino. Qui erano presenti anche due anziani, marito e moglie. Che vedendo l’animale, hanno deciso di accarezzarlo. Il gesto avrebbe mandato su tutte le furie il 46enne e innescato un brusco alterco. Per evitare problemi, i protagonisti della vicenda sarebbero stati cacciati dal proprietario del bar.

La questione però non si è fermata in quell’istante. Il 46enne sarebbe ritornato con un coltello e avrebbe minacciato i due anziani. Subito dopo ha squarciato le gomme della loro auto.

In seguito ha deciso di recarsi dai carabinieri per denunciare i rivali, ma le forze dell’ordine erano già state avvisate dai due anziani. E hanno provveduto ad arrestarlo e farsi consegnare il coltello.

