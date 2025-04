Torres, secondo tempo di emozioni: 4-2 al Carpi

Ha rischiato tantissimo la Torres, ma è riuscita a vincere una gara che si era fatta difficile: il terzo posto è definitivo in vista dei playoff promozione per la Serie B

Una Torres pazza super per 4-2 il Carpi al Vanni Sanna, arrivando a soffrire ma anche chiudendo la sfida con grande tenacia e forza. In gol Scotto, doppio Nanni e Guiebre.

I sassaresi hanno vissuto una gara incredibile. Poco appassionante il primo tempo, con due sole occasioni di Scotto a far da cornice a tanto gioco.

Molto più esplosiva la ripresa, con la Torres che segna due gol in tre minuti: prima con Scotto e poi con Nanni, è tripudio tra il 58’ e il 61’. Il Carpi accorcia al 64’ con Cortesi, e la pareggia con Fabriani.

Ma non è finita: all’83 Nanni sigla la sua doppietta personale ed è 3-2. E Guiebre la chiude al 90’ con un piatto che vale il 4-2. Questa vittoria vale il terzo posto definitivo in vista dei playoff promozione per la Serie B.

