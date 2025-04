Screening e prevenzione, Cappellacci: “Impegno storico per la salute dei cittadini’

Dopo l’approvazione della risoluzione di maggioranza sul documento di finanza pubblica, il Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, Ugo Cappellacci, ha espresso la sua soddisfazione, definendo l’impegno preso come “un impegno che certifica una vera rivoluzione su screening e prevenzione“. Cappellacci ha sottolineato l’importanza cruciale di investire nella prevenzione, affermando che “Puntare sulla prevenzione – evidenzia Cappellacci- significa anzitutto giocare d’anticipo sulle malattie, limitandone in molti casi le conseguenze più gravi, migliorando sia la speranza sia la qualità della vita dei cittadini”.

L’approccio preventivo, secondo Cappellacci, non solo migliora il benessere dei cittadini, ma contribuisce anche a rendere il sistema sanitario più efficiente e sostenibile, riducendo la necessità di ricoveri ospedalieri e liberando risorse per un’assistenza più mirata. Ha citato come esempio la legge sugli screening per diabete e celiachia, promossa da Giorgio Mulé e approvata dal Parlamento, come un passo significativo in questa direzione.

Cappellacci ha poi annunciato l’intenzione di proseguire con determinazione su questa strada, in collaborazione con il Ministro Orazio Schillaci, che ha già annunciato ulteriori iniziative per ampliare gli screening. Tra queste, la presentazione di una proposta di legge, con Giorgio Mulé come primo firmatario, per definire un programma diagnostico per l’individuazione precoce delle malattie renali croniche negli adulti. Cappellacci ha concluso ribadendo che “Il rilancio del Sistema Sanitario – ha concluso Cappellacci- parte proprio da un sistema di prevenzione efficiente ed efficace, con uno Stato che si prende cura dei cittadini prima ancora che siano considerati pazienti”.

