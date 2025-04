In Sardegna rimossi oltre 10mila chili di rifiuti dai volontari Plastic Free

Un’onda blu di oltre 10mila volontari ha attraversato l’Italia in occasione della 55ª edizione dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite. Nonostante le minacce di maltempo e alcuni rinvii legati al lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, Plastic Free Onlus è riuscita a realizzare ben 208 appuntamenti, tra le quali diverse iniziative anche in Sardegna.

L’isola è stata grande protagonista: rimossi 10.060 kg di plastica e rifiuti, grazie a 930 volontari che hanno preso parte ai 16 appuntamenti coordinati dalla referente regionale Francesca Carone.

“È stata un’edizione intensa, segnata dal dolore per la perdita del Santo Padre, i cui insegnamenti abbiamo voluto onorare con la nostra consueta concretezza. La forza della nostra comunità ha nuovamente fatto la differenza, inviando un forte messaggio di sensibilizzazione in tutta Italia – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it