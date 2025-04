Pavoletti, l’uomo “chiave” del Cagliari: i suoi gol sono oro

In tre momenti chiave delle ultime tre stagioni c'è la zampata del capitano: diversi gol che valgono una promozione in Serie A e poi due salvezze

Leonardo Pavoletti è l’uomo “chiave” delle ultime tre stagioni del Cagliari. I suoi gol hanno rappresentato infatti dei momenti topici delle sorti rossoblù, dimostrando quanto poco possa inficiare un basso minutaggio davanti alla rapacità del bomber in area di rigore.

Il gol dell’1-0 siglato con il Verona marca la quasi certa salvezza del Cagliari. Insieme all’altro capitano (e non è un caso) Alessandro Deiola, Pavoloso ha messo la firma sul vantaggio di 8 punti dei rossoblù nei confronti delle dirette inseguitrici, Empoli e Venezia. Manca solo la matematica, ma la distanza è importante: per rischiare davvero, gli uomini di Nicola dovrebbero perderle tutte e le altre squadre vincerle tutte. Non accadrà: la terzultima si fermerà a 32 punti. Il Cagliari, al momento, ne ha 33. Quanto basta per fare persino meglio dello scorso anno con Claudio Ranieri in panchina.

Con Ranieri, lo scorso anno, la salvezza arrivò alla penultima giornata. Pavoletti ha segnato tre soli gol, ma tutti decisivi. Perché in un momento di grande difficoltà per i rossoblù, due gol con il Frosinone e la marcatura col Sassuolo danno modo alla squadra di sbloccarsi e iniziare il percorso verso il mantenimento della categoria.

Infine il gol che vale la promozione in A, a Bari, nel delirio di un finale di gara che ha fatto palpitare migliaia di cuori. La zampata è sempre la sua, su un cross dalla destra (casualità?), sul quale non lascia scampo a nessuno. Davanti a lui, nel tentativo di evitare l’inevitabile c’era Elia Caprile. Oggi portiere del Cagliari e protagonista indiscusso di questi 4 mesi in maglia rossoblù.

