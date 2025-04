Cagliari, giù la Tari con 9 milioni della Regione | Giua Marassi: “Nessun privilegio”

A Cagliari si abbassa la Tari, ma è polemica. La possibilità di far scendere la tariffa per 77mila famiglie del capoluogo, con un -10% di riduzione media, arriva grazie ai 9 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Sardegna nell’ultima finanziaria.

Il centrodestra in Consiglio regionale era insorto, parlando di “regalo” della Giunta Todde all’amministrazione amica guidata da Massimo Zedda, con i soldi di tutti i sardi. Una visione di questi 9 milioni che l’assessora Luisa Giua Marassi allontana.

“Risorse che viale Trento versa sulle casse del Comune come contributo al costo speciale che Cagliari paga per i rifiuti” precisa Giua Marassi. “Più volte, infatti, abbiamo domandato che ci venisse riconosciuto un ruolo unico nella raccolta dei rifiuti. E la ragione è evidente: la nostra città gestisce un servizio che si basa non solo sui residenti ma su una quantità di persone molto superiore (quasi il doppio) che ogni giorno entrano a Cagliari per studiare, lavorare, curarsi negli ospedali, oltre che per tutti gli altri servizi che la città offre, persone che producono rifiuti”.

“Proprio per questo motivo occorreva una considerazione diversa rispetto a tutti gli altri centri urbani dell’Isola. Chi parla di privilegio sbaglia. Semmai il giusto supporto a una funzione pubblica unica che il capoluogo svolge nei confronti di tutti i cittadini e le cittadine sarde che ogni giorno arrivano a Cagliari”.

E sul dibattito in Consiglio comunale che ieri ha portato all’approvazione del nuovo Regolamento 2025 e delle nuove tariffe, la consigliera Laura Stochino di Sinistra Futura commenta: “Le opposizioni non hanno votato. Come nel dibattito in Consiglio regionale abbiamo assistito ad un’inspiegabile sequenza di ragioni contrarie al riconoscimento di questo benificio. Quando dei liberali si oppongono alla riduzione delle tasse, si può anche sperare che qualcuno si converta al socialismo”.

Di tutt’altro avviso Stefania Loi di Fratelli d’Italia. “Come cittadina di Cagliari accolgo con favore la riduzione della Tari. Ma come amministratrice, non posso ignorare il fatto che oggi, con una Tari aumentata del 15% rispetto alla precedente amministrazione, Cagliari è più sporca e i problemi sono irrisolti” commenta la consigliera di minoranza.

“La Regione ha stanziato 9 milioni solo per Cagliari, escludendo tutti gli altri comuni sardi che vivono gli stessi disagi. Non servono interventi spot, ma un piano regionale equo e strutturale, che premi i comuni virtuosi e migliori davvero la qualità del servizio. Serve meno propaganda, più risultati”.

