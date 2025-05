Luisa Giua Marassi: “Pulizia e decoro, anche questo è Sant’Efisio”

L’assessora comunale di Cagliari, Luisa Giua Marassi, ha voluto sottolineare l’impegno dell’amministrazione nella pulizia e il decoro della città all’indomani del grande evento in onore di Sant’Efisio che ha visto la partecipazione di migliaia di persone nel capoluogo isolano.

“Quello che non sempre viene raccontato sta tutto dentro queste immagini. Oltre la festa, oltre i colori e la gioia che Sant’Efisio ci regala ogni anno al suo passaggio, c’è un aspetto di impegno amministrativo che merita di essere messo in luce all’indomani della festa, e che riguarda l’efficienza del servizio di pulizia di strade e marciapiedi che il Comune di Cagliari garantisce scrupolosamente in occasione di un evento che porta in città migliaia di persone da tutta la Sardegna”, dichiara l’assessora.

“Il decoro e la pulizia prima e dopo la processione di Sant’Efisio è un segnale significativo per la nostra comunità, che mette in evidenza la costante attenzione verso la cura del territorio comunale anche e soprattutto in momenti di complessità come questi. Un lavoro dietro al quale ci sono persone che rappresentano ogni giorno tutto il senso di responsabilità e presenza della nostra macchina amministrativa. Per questo, da Assessora e da cittadina voglio ringraziare il mio Servizio di Igiene urbana, diretto dall’ing. Paolo Pani, gli ingegneri Monica Zicca e Andrea Cossu, e tutti gli uomini e le donne del Servizio, che ogni giorno lavorano dietro le quinte, e che oggi hanno reso possibile questo grande risultato. Anche questo è Sant’Efisio!”.

