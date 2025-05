Strappo nel campo largo, Todde: “Votata dai sardi per il cambiamento”

Se sul nucleare il campo largo ha ritrovato compattezza, lo stesso non si può dire sulle nomine dei commissari delle Asl. La presidente Todde ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente Telesardegna in cui si è soffermata sulle differenze nate nelle ultime settimane con il Partito Democratico.

“Capisco che ci possano essere delle resistenze rispetto al cambiamento, anche interne ai partiti di maggioranza – ha affermato la Presidente – Ma credo che onestà intellettuale significhi anche confrontarsi rispetto al voto espresso dai cittadini, un voto appunto per il cambiamento“.

A quel punto dunque la Todde ricorda: “I sardi si sono espressi democraticamente per il cambiamento. Io ho il dovere di rappresentare tutti i cittadini e lo sto facendo veramente al meglio delle mie possibilità, ma allo stesso tempo devo interpretare il programma per cui sono stata votata: il cambiamento è indispensabile nella sanità, nei trasporti, nelle infrastrutture, in generale nella gestione della nostra isola, rispetto a un passato carente su tanti aspetti. E su questo mi misurerò”.

