Pauli Arbarei, seducono anziani e rubano i risparmi: arrestate due donne

I Carabinieri erano dietro alle due da un po' di tempo, ma avevano avuto difficoltà a rintracciarle per via dell'imbarazzo delle vittime nel raccontare i fatti

Due donne di nazionalità romena sono state arrestate dai Carabinieri per furto aggravato in abitazione a Pauli Arbarei. Di fatto, avvicinavano degli anziani, li seducevano e poi una volta che venivano fatte entrare in casa una distraeva l’uomo con avances sentimentali, l’altra faceva razzia dei risparmi che trovava nei cassetti.

I Carabinieri erano ormai dietro il caso da settimane, considerati i tanti furti che si erano verificati nel Sud Sardegna, poi stamattina è arrivata la svolta.

Una pattuglia ha intercettato le donne all’uscita da un’abitazione a Pauli Arbarei e le ha sottoposte ad un controllo, trovando una delle due in possesso di 1.100 euro in contanti, sottratti all’ultima vittima.

Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari, sono state condotte in Tribunale per il giudizio direttissimo che, per le due arrestate, si è concluso con la convalida dell’arresto e l’obbligo di dimora nel comune di Cagliari, con il divieto di allontanamento dall’abitazione in orari notturni.

