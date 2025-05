Sestu, tamponamento a catena sulla 131 dir: traffico in tilt all’uscita di Cagliari

Incidente questa mattina sulla 131dir, nei pressi dello svincolo per l'aeroporto di Elmas: traffico in tilt

Mattinata complicata per gli automobilisti in uscita da Cagliari a causa di un violento tamponamento avvenuto a Sestu, sulla statale 131 dir all’altezza dello svincolo per l’aeroporto di Elmas. L’incidente si è verificato poco prima delle diramazioni verso Nuoro, Oristano e Sassari, in un punto particolarmente trafficato.

Stando alle prime informazioni, sarebbero almeno 3 le auto coinvolte nello scontro. Il sinistro ha provocato forti rallentamenti e lunghe code lungo la statale, con disagi significativi alla circolazione in uscita dalla città. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico, mentre si valutano eventuali feriti.

