Paura a Quartu, coltellate in una lite tra minori: un ferito in ospedale

Paura a Quartu, coltellate in una lite tra minori: un ferito in...

Ieri sera, un parco di Quartu Sant’Elena è stato teatro di una violenta disputa tra ragazzi minorenni, degenerata in un accoltellamento. Un quindicenne ha riportato una ferita da taglio alla spalla, giudicata guaribile in una settimana, ed è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. Il responsabile dell’aggressione, un quattordicenne, è stato fermato dalle forze dell’ordine e successivamente affidato ai propri genitori.

L’episodio, su cui sono in corso accertamenti da parte degli agenti del Commissariato di Quartu, si è verificato nei giardini di via Varsavia. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti del Commissariato, probabilmente allertati da presenti nel parco. Dopo le prime cure, il quindicenne ferito è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di sette giorni.

La polizia redigerà un rapporto dettagliato per la Procura per i Minorenni, la quale potrebbe adottare provvedimenti nei confronti del ragazzo, come ad esempio l’affidamento a una comunità.

