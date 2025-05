Carcere Uta, Marco Porcu lascia la direzione al vice Pietro Borruto

Cambio al vertice della Casa Circondariale di Cagliari-Uta. Dopo 8 anni, Marco Porcu lascia l’incarico di Direttore dell’Istituto Penitenziario per svolgere quello di Direttore dell’Ufficio Primo del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria.

Subentra come Direttore reggente Pietro Borruto, già Vice Direttore nell’Istituto da oltre un anno e mezzo.

“E’ stato per me un percorso appassionante – ha detto Porcu che, in occasione del commiato, ha scritto una lunga lettera ripercorrendo le tappe del lavoro svolto e ringraziando il personale per il sostegno – vissuto con trasporto anche se non sono mancati momenti davvero difficili, penso al Covid e all’alluvione del 2018, nonostante il costante sostegno di tutti gli operatori penitenziari che ringrazio vivamente. Questo lavoro è totalmente assorbente ma offre anche tante occasioni di crescita umana e sociale”.

“Assumo questo incarico – ha detto Pietro Borruto – con la consapevolezza che il Direttore Marco Porcu è insostituibile, io mi limito a succedergli. Devo però aggiungere che è stato lui a farmi appassionare a questo lavoro, seguendo le sue lezioni durante il corso di formazione di 13 mesi ho imparato ad amare questo lavoro”.

