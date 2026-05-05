Lacrime a Capoterra, ritrovato senza vita il corpo del 39enne Nicola Cambarau

Si è conclusa in modo tragico la vicenda del 39enne di Capoterra, Nicola Cambarau, scomparso da ieri, 4 maggio, e su cui erano scattate ricerche serrate. Nelle prime ore del pomeriggio era stata rinvenuta la sua automobile, una Fiat Punto bianca.

In risposta all’emergenza, la Prefettura di Cagliari aveva prontamente attivato il “Piano per la ricerca delle persone scomparse”, affidando la gestione del coordinamento operativo al Comando dei Vigili del fuoco.

Per monitorare l’area dall’alto, è stato impiegato anche un elicottero della Guardia di Finanza, dotato di sistema Artemis, che ha perlustrato le zone più impervie e i percorsi nelle aree periferiche del comune.

Il corpo dell’uomo è stato trovato privo di vita; seguiranno accurate indagini per accertare cause e motivi del decesso del 39enne.

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