39enne scomparso a Capoterra, ritrovata l’auto: proseguono le ricerche

Il territorio di Capoterra è teatro, dalla serata di ieri, di una complessa operazione di soccorso finalizzata al rintracciamento di un uomo di 39 anni, di cui si sono perse le tracce nei giorni scorsi. In risposta all’emergenza, la Prefettura di Cagliari ha prontamente attivato il “Piano per la ricerca delle persone scomparse”, affidando la gestione del coordinamento operativo al Comando dei Vigili del fuoco.

Per dirigere le operazioni di ricerca, è stato allestito un Posto di Comando Avanzato in via Trexenta, situato nella periferia della cittadina, sotto la supervisione del Funzionario di Guardia del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari. Gli sforzi sul campo coinvolgono le squadre di pronto intervento, supportate da personale altamente specializzato, tra cui esperti di topografia applicata al soccorso (TAS) e piloti abilitati all’uso di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), i cui droni sono equipaggiati con la tecnologia Lifeseeker.

Il dispositivo di ricerca si avvale inoltre del supporto fondamentale di unità cinofile e dei team del nucleo speleo alpino fluviale (SAF), mobilitati dalla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco. Sul terreno sono presenti anche le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna e le Forze dell’ordine.

Nella mattinata di martedì 5 maggio, le operazioni hanno registrato una svolta significativa: l’individuazione dell’autovettura dell’uomo ha spinto le autorità a un immediato rafforzamento dei soccorsi. Il dispositivo è stato così integrato con personale esperto in soccorso fluviale alluvionale (SFA), ulteriori unità cinofile e squadre di volontari coordinate dal primo cittadino di Capoterra, in collaborazione con i Carabinieri. Per monitorare l’area dall’alto, è stato impiegato anche un elicottero della Guardia di Finanza, dotato di sistema Artemis, che sta perlustrando le zone più impervie e i percorsi nelle aree periferiche del comune.

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