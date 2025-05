Borutta, dipendente sospesa: comprava borse e gioielli con soldi comunali

Una funzionaria responsabile dell’Ufficio Finanziario e Tributi del piccolo comune di Borutta, in provincia di Sassari, è stata sospesa per sei mesi da qualsiasi incarico presso la pubblica amministrazione, con l’accusa di peculato per essersi indebitamente appropriata di oltre 360mila euro dalle casse comunali, come riporta La Nuova Sardegna. La misura interdittiva è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Sassari, su ordine del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale locale e sotto la direzione della Procura della Repubblica. Secondo le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, la dipendente, abilitata a operare sul conto di Tesoreria del Comune, avrebbe effettuato svariati bonifici a favore del proprio conto personale tra il 2021 e il periodo attuale, per un ammontare complessivo superiore a 360mila euro.

Contestualmente, è stato disposto il sequestro preventivo di due conti correnti, un’automobile, un immobile situato a Sassari, 52 borse e accessori di prestigiose marche di lusso quali Louis Vuitton, Gucci, Prada, Twin Set, e oggetti d’arredamento in argento per un peso totale di 13,5 chilogrammi. Le indagini sono state avviate a seguito di alcune irregolarità segnalate dall’istituto bancario e di una denuncia presentata dal sindaco del comune interessato. Attraverso un’attenta analisi delle transazioni bancarie, i finanzieri hanno accertato che la funzionaria avrebbe mascherato i prelievi illeciti a proprio vantaggio con ordini di pagamento apparentemente legittimi, giustificando le uscite di denaro con causali generiche come “Plus”, “Rimborso” e “Missione”, e falsificando le proprie buste paga per mostrare stipendi più elevati.

Sul conto corrente personale della donna sono stati rinvenuti circa 130mila euro, mentre la restante parte della somma sottratta sarebbe stata utilizzata per acquisti online e in negozi della città di Sassari. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagata dovrà essere accertata nel corso del processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi.

