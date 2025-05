Trasferimento scuola dell’infanzia Satta: l’opposizione presenta interrogazione

Con la delibera n. 46 del Consiglio dell’Istituto Comprensivo Satta Spano De Amicis è stato approvato il trasferimento dal 9 Giugno 2025 della Scuola dell’Infanzia Satta nel plesso di via Falzarego “con riduzione per tutte le sezioni dell’orario scolastico dalle ore 08.00 alle ore 13.00, senza la fruizione della mensa”.

In tale delibera viene precisato che “la chiusura temporanea si è resa necessaria per consentire l’adeguamento dell’edificio scolastico alle norme antincendio, in quando si è valutato con la RSPP che non ci sono i margini di sicurezza per fare convivere un cantiere complesso con minori dai tre ai cinque anni in un’area centrale ad alta conurbazione e traffico, quali via Crispi e G.M. Angioy”.

L’opposizione, a nome di Roberto Mura e Roberta Sulis interroga il sindaco e la giunta comunale su quali siano i tempi di realizzazione dei lavori necessari per l’adeguamento dell’edificio scolastico dell’Istituto comprensivo Satta Spano De Amicis; Quali siano le garanzie affinchè questi lavori si concludano il prima possibile e comunque in tempo per l’inizio del nuovo anno 2025/2026; Quali siano le azioni poste in essere dall’Amministrazione comunale per garantire la continuità del servizio della Scuola dell’Infanzia Satta evitando qualsivoglia riduzione del servizio seppure nella sede temporanea, con riferimento in primis alla mensa e all’orario del servizio; Quali siano le ipotesi alternative al trasferimento nel plesso di via

Falzarego che tengano in adeguata considerazione i bisogni delle

famiglie e della scuola.

