Tragedia in Costa Azzurra: addio al sardo Gianluca Murru

Murru viaggiava in sella a una Yamaha R1 quando ha perso il controllo del mezzo: per lui non c’è stato nulla da fare

Tragedia in Costa Azzurra: ha perso la vita in un incidente stradale Gianluca Murru, 36enne originario di Domusnovas. Lavorava come chef per un ristorante di Montecarlo.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso d’accertamento. Murru viaggiava in sella a una Yamaha R1 quando ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro uno scooter in sosta.

Le condizioni sono apparse subito gravi e per lui, nonostante i tanti tentativi di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare.

