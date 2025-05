L’orgoglio non basta, la Dinamo si arrende a Trieste 92-76

Tasto "stop" alla stagione della Dinamo che saluta il 2024-25 con una sconfitta. Nel campo neutro di Verona, Trieste sale in cattedra e si prende il sesto posto in classifica

Tasto “stop” per la regular season della Lega Basket A. La Dinamo Sassari quest’oggi ha chiuso il suo campionato con una sconfitta contro Trieste, nel match giocato nel campo neutro di Verona per via della squalifica del PalaTrieste.

Successo dunque per la squadra biancorossa padrona di casa, che si è imposta con il risultato di 92-76. I sassaresi hanno lottato, provando a rimettere in piedi la gara in apertura di terzo quarto, ma via via sono emerse le qualità degli avversari che hanno scavato un solco divenuto incolmabile.

La partita

Partenza sprint dei padroni di casa che lasciano subito il segno grazie ad un tripla di Brown. Bulleri prova subito a rimescolare le carte in tavola quando va sotto 10-2 e la mossa sembra sortire gli effetti sperati.

Fobbs e Bendzius guidano i sassaresi a quella che pare essere l’inizio di una rimonta. E in effetti, il primo parziale si chiude con la Dinamo avanti sul 22-21, grazie alla giocata finale da 3 punti di Cappelletti.

Trieste si scuote e si riporta subito avanti, sfruttando anche una invidiabile precisione dall’arco dei 3 punti, come testimoniato dalle triple di McDermott e Candussi. Nel finale di quarto però si lancia sulle ali dell’entusiasmo, costruendo persino un vantaggio di 14 punti, che la Dinamo prova a ridurre con una penetrazione di Cappelletti che fissa il punteggio sul 49-37 per i giuliani.

Al rientro dall’intervallo lungo è invece la Dinamo a fare la voce grossa. Fobbs e Bendzius si caricano la squadra sulle spalle e la riportano fino al -5 (54-49). Purtroppo però, non è altro che un fuoco di paglia che Uthoff e Kelley spengono senza troppi problemi. Candussi mette poi la firma sul 72-58 che chiude la terza frazione.

Nell’ultimo quarto la Dinamo non riesce ad imbastire una reazione concreta e si ritrova pertanto ad inseguire la gestione triestina, che a quel punto vede in modo nitido la certezza del sesto posto matematico. Sassari ha gli ultimi sussulti di orgoglio, con un parziale di 7-0, ma i biancorossi in definitiva non rischiano mai di veder riaperta la gara e chiudono la pratica con un 92-76.

La Dinamo chiude così la sua stagione a quota 24 punti tra decimo e undicesimo posto, in attesa di capire che cosa farà Treviso domani contro Brescia.

