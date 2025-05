Cagliari, paura al corteo pro Palestina: esplode una bomba carta

Fortunatamente non ci sono stati feriti. I manifestanti hanno sfilato per le vie del centro da piazza Costituzione fino a piazza Matteotti.

Ieri si sono vissuti attimi di timore in piazza Matteotti a Cagliari, luogo in cui si è svolta una manifestazione a sostegno della Palestina. Durante il corteo, infatti, è esplosa una bomba carta ed è stato lanciato un razzo di segnalazione.

Ad un certo punto infatti, i manifestanti hanno provato a superare il cordone formato dagli agenti in tenuta antisommossa, in prossimità del porto, giunti per gestire la situazione.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e successivamente si è proceduto senza ulteriori problemi.

Il centro di Cagliari, come anticipato, è stato teatro di una protesta congiunta da parte del comitato e di alcune associazioni pacifiste rivolta anche contro l’esercitazione interforze Joint Stars che si sta tenendo nel Golfo degli Angeli.

In totale, circa un centinaio di attivisti hanno sfilato da piazza Costituzione a piazza Matteotti, scortati dagli agenti schierati in assetto antisommossa.

