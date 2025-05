Traffico di marijuana tra Sardegna e Nord Italia: due arresti

È culminata con l’esecuzione di due misure cautelari l’articolata indagine condotta negli ultimi anni dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, coordinata dalla Procura della Repubblica e con provvedimenti emessi dal Gip. Le persone coinvolte sono accusate di far parte di un’organizzazione dedita al traffico aggravato di sostanze stupefacenti estesa al Nord Italia.

L’attività investigativa ha preso avvio nel settembre 2020, a seguito del sequestro di 1.220 piante di cannabis, riconducibili a un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Da quel primo episodio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno progressivamente ricostruito una rete criminale ben strutturata, individuando piantagioni nell’entroterra sardo e raccogliendo gravi indizi su una filiera completa: coltivazione, prima lavorazione, logistica e distribuzione.

L’indagine ha portato alla luce stabili collegamenti con la provincia di Bergamo, ritenuta terminale privilegiato per la ricezione dei carichi, spesso occultati in pacchi commerciali per eludere i controlli. L’organizzazione avrebbe inoltre progettato un’espansione verso altre piazze del Nord Italia, in particolare nel Piemonte, con un sistema operativo altamente dinamico.

Secondo il quadro indiziario finora emerso, il gruppo operava su coltivazioni decentrate e facilmente riconfigurabili, utilizzava canali di comunicazione protetti, e si avvaleva di una rete di collaboratori fidati, dimostrando capacità operative elevate e una struttura logistica ben consolidata.

