Cagliari, Alessandra Zedda: “Sui parcheggi a San Benedetto norme contraddittorie”

La consigliera di centrodestra plaude all'apertura alla sosta dei residenti anche il venerdì e sabato, ma contesta le nuove aree a pagamento in Piazza Nazzari

Via all’utilizzo del pass residenti per la sosta nell’anello interno ed esterno del mercato nelle giornate di venerdì e sabato. La novità introdotta dalla Giunta del sindaco Massimo Zedda per il quartiere San Benedetto a Cagliari trova il plauso anche della minoranza.

“Accogliamo positivamente questo primo passo indietro da parte dell’Amministrazione comunale, che arriva anche grazie alla nostra interrogazione e al pressing esercitato nelle scorse settimane” dice la consigliera Alessandra Zedda, prima firmataria dell’interrogazione presentata insieme ai consiglieri Ferdinando Secchi, Raffaele Onnis, Roberto Mura, Stefania Loi, Edoardo Tocco, Roberta Sulis e Marcello Corrias.

Poi però precisa: “Ma i problemi, purtroppo, non sono finiti qui“. Alessandra Zedda spiega che “la delibera in questione riconosce che, con il trasferimento definitivo delle attività commerciali nella struttura provvisoria di Piazza Nazzari, non sussistono più le ragioni che giustificavano l’esclusione dei residenti nei giorni di maggiore afflusso al mercato. Di conseguenza, viene ripristinata la possibilità di parcheggiare con il pass anche il venerdì e il sabato”.

“Questa decisione dimostra che le nostre segnalazioni erano fondate. La Giunta ha finalmente ammesso, seppur implicitamente, che si è agito con superficialità e senza tener conto delle esigenze reali del quartiere”.

Per l’ex candidata sindaca del centrodestra, tra le criticità, resta “la scelta di istituire nuove aree di sosta a pagamento nei pressi della struttura provvisoria in Piazza Nazzari, dove è stato completamente inibito l’utilizzo del pass residenti in tutte le fasce orarie, anche serali, quando il mercato è chiuso”.

“Abbiamo già denunciato l’assurdità di questa misura. Basti pensare che il Comune ha deciso di rendere operativi i nuovi parcheggi a pagamento mentre il mercato provvisorio era ancora chiuso, senza alcuna comunicazione ufficiale sui tempi di apertura. Tutto questo lascia pensare che l’obiettivo fosse semplicemente quello di fare cassa, non certo di andare incontro ai cittadini”.

Secondo i consiglieri di opposizione, la delibera n. 80 è un segnale positivo, ma non sufficiente: “La mobilità in un quartiere come San Benedetto va affrontata con equilibrio e visione, non a colpi di atti estemporanei e contraddittori. Continueremo a vigilare e a insistere perché vengano garantiti equilibri più giusti tra le esigenze dei residenti, quelle dei commercianti e quelle dei frequentatori del mercato”.

