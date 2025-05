Bandiere blu 2025, importanti conferme per Poetto e Mari Pintau

Nella Sala Convegni del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma sono state rese note stamattina le spiagge insignite della Bandiere Blu 2025 e anche quest’anno Quartu Sant’Elena si conserva nell’elite delle località costiere italiane. Il Poetto e Mari Pintau sono state infatti confermate nell’elenco degli arenili, Marina di Capitana in quello degli approdi turistici.

Per Quartu una nuova conferma della qualità del suo lunghissimo litorale, premiato proprio nei termini opposti dei 25 chilometri di estensione: il Poetto al confine con Cagliari da una parte, Mari Pintau, nell’estrema propaggine verso Est, dall’altra. Tra mare cristallino, spiagge incantate e servizi di qualità, come certificato dalla Bandiera Blu, che premia appunto la gestione sostenibile delle risorse ambientali nella sua complessità, a partire dalla qualità di balneazione delle acque, per proseguire con la sicurezza in spiaggia, senza dimenticare i servizi, per turisti e residenti.

“Siamo ben felici che anche quest’anno nelle nostre spiagge sventoleranno le bandiere blu” commenta l’Assessora alla Valorizzazione del Territorio Rossana Perra, presente alla cerimonia di consegna.

“È il riconoscimento di un assiduo e costante lavoro, che ha nella valorizzazione del patrimonio ambientale e nella crescita di una cultura volta al rispetto del nostro territorio i punti cardine. E questa massima considerazione che noi riponiamo quotidianamente si riflette in una migliore qualità della vita della cittadinanza e nel sempre maggior interesse di chi a Quartu non vive ma la sceglie per trascorrere le proprie vacanze o più semplicemente il proprio tempo libero. La Bandiera Blu ci conferma la validità della scelta fatta per la destinazione naturalistico- ambientale del Poetto, dandoci anche motivazioni per portare avanti i progetti in itinere sul turismo” conclude l’esponente dell’Esecutivo di via Porcu.s

