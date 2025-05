Villasor, cocaina spacciata in un esercizio pubblico: un arresto e due denunce

Un locale pubblico trasformato in un covo d'illegalità: segnalata anche una minorenne trovata in possesso di marijuana

Operazione anti-droga dei Carabinieri a Villasor. Nella serata di ieri, un giovane di 20 anni, commesso residente a Decimomannu e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza all’interno di un esercizio pubblico. Il giovane è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per la cessione.

La modalità di confezionamento della sostanza non ha lasciato dubbi agli investigatori, che hanno proceduto all’arresto immediato per detenzione ai fini di spaccio. Durante lo stesso intervento, i militari hanno controllato altri avventori presenti nel locale.

Una donna di 42 anni, originaria di San Sperate e senza fissa dimora, è stata trovata in possesso di una piccola quantità di marijuana e di un coltello a serramanico, motivo per cui è stata denunciata per porto abusivo di arma e segnalata alla Prefettura come assuntrice di sostanze stupefacenti. Identica segnalazione per una ragazza minorenne, anch’essa originaria di San Sperate, sorpresa con una modica quantità di marijuana.

Un’altra denuncia è scattata a carico di un 22enne di Serramanna, trovato anch’egli in possesso di un coltello non giustificato da esigenze personali.

Tutte le sostanze stupefacenti sequestrate verranno sottoposte ad analisi da parte del laboratorio dell’Agenzia delle Dogane, mentre i coltelli, anch’essi sequestrati, sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le attività condotte dai Carabinieri sono state comunicate alla Procura della Repubblica e alla Prefettura per l’avvio dei procedimenti di competenza.

