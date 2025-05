Sassari, cinghiali a passeggio per il centro: residenti intimoriti

Sono diversi gli avvistamenti di cinghiali nel centro di Sassari in queste ultime ore. Alcuni video girati sui social e sulle chat mostrano un ungulato a spasso per la città, ma non è chiaro se si tratti sempre dello stesso animale o se siano presenti più cinghiali in giro.

Un video ne riprende uno tra viale Trento e viale Mameli, mentre un altro avvistamento è stato in piazza Castello. Video di un cinghiale anche in via Roma e un altro il giorno prima tra via Guarino e via Roth. Tra i residenti cresce la preoccupazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙳𝙸𝚂𝙰𝙶𝙸𝙾𝚃𝙴𝙲𝙰𝟸.𝟶 (@disagioteca2.0)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it