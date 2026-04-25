Oschiri, il “Parco della Vita” dedicato e intitolato a Salvatore Angius

La comunità di Oschiri si è stretta oggi in un abbraccio di memoria e gratitudine per l’intitolazione ufficiale del “Parco della Vita” (gli ex giardinetti di Viale Italia) alla memoria di Salvatore Angius, Maresciallo Capo della Guardia di Finanza e fulgido esempio di lealtà alle istituzioni.

Originario di Oschiri, Angius si distinse durante la Seconda Guerra Mondiale, ottenendo nel corso della carriera due Croci al Merito di Guerra e la Croce per Merito di Servizio. Tuttavia, fu dopo l’8 settembre 1943 che la sua statura morale emerse con prepotenza: posto davanti alla scelta tra la collaborazione con le forze naziste e la deportazione, scelse senza esitazione la via della dignità e della fedeltà allo Stato italiano.

Questa scelta coraggiosa lo portò nei campi destinati agli Internati Militari Italiani (IMI). Angius fu deportato nel campo di Tambov, in territorio sovietico, dove affrontò condizioni di vita disumane: freddo estremo, denutrizione e malattie. In quel contesto drammatico, il Maresciallo perse la vita nel gennaio del 1945, all’età di 41 anni, senza mai rinnegare i propri valori.

A suggellare il valore del suo sacrificio, durante la cerimonia il nipote dell’eroe, Giorgio Angius, ha ricevuto la Medaglia d’Onore conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’onorificenza è stata consegnata dalle mani del Prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao, alla presenza delle massime autorità locali e della Guardia di Finanza.

L’intitolazione del “Parco della Vita” non rappresenta solo un omaggio a un concittadino illustre, ma un monito per le nuove generazioni: il ricordo di Salvatore Angius continuerà a vivere come simbolo di coerenza e integrità morale, ricordando a tutti che è sempre possibile scegliere la dignità, anche nei momenti più bui della storia.

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