Olbia, controlli su imbarcazioni di lusso: sequestrato yacht da 600.000 euro | Video

Un’operazione congiunta tra i Finanzieri del Comando Provinciale di Sassari e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha portato al sequestro di un’imbarcazione da diporto di pregio a Olbia. L’indagine, mirata a contrastare l’importazione illecita di beni di lusso da Paesi extra-UE, ha fatto emergere una grave violazione delle norme doganali.

Il natante, battente bandiera del Regno Unito e ormeggiato in un cantiere navale della zona industriale di Olbia, è risultato aver stazionato ininterrottamente nelle acque dell’Unione Europea per oltre 18 mesi. Secondo il regime di “Ammissione Temporanea”, i mezzi immatricolati in Paesi terzi possono sostare nel territorio doganale europeo in esenzione dai diritti di confine solo per un periodo limitato, entro il quale devono essere riesportati.

Poiché i termini di permanenza sono stati ampiamente superati, l’imbarcazione – il cui valore di mercato è stimato in circa 600.000 euro – è stata sottoposta a sequestro penale. Il proprietario, un cittadino italiano residente all’estero, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

Le contestazioni mosse all’indagato includono:

Contrabbando: per aver mantenuto il bene nello Stato senza la necessaria dichiarazione doganale.

Evasione fiscale: è stata accertata un’evasione dell’IVA all’importazione per un valore superiore ai 100.000 euro.

L’attività ispettiva sottolinea la sinergia tra le autorità nel monitorare i flussi di beni di lusso che, attraverso regimi doganali agevolati, tentano di aggirare gli obblighi tributari nazionali e comunitari.

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