Gonnostramatza, riapre la provinciale 46 | Piu: “Ora è pronta e sicura”

In Sardegna procede l’operazione di riqualificazione e sistemazione delle strade. Quest’oggi, la provinciale 46, che collega Gonnostramatza alla statale 131, è stata ufficialmente riaperta al traffico.

Una spesa complessiva di circa 5 milioni di euro, risorse che erano state acquisite dal Piano Regionale delle infrastrutture.

Sul luogo si è recato l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Piu che si è occupato del taglio del nastro. Insieme a lui, la sindaca di Gonnostramatza Maria Agnese Abis e il commissario straordinario della Provincia di Oristano, Battista Ghisu.

“L’attenzione del mio assessorato è per tutte le strade – ha detto Piu – sia le grandi opere che quelle locali, più piccole, ma che rappresentano per il territorio in cui insistono un’importanza strategica”.

“La strada provinciale 46 – ha proseguito l’assessore – è per Gonnostramatza e le comunità coinvolte un’infrastruttura di collegamento necessaria per raggiungere la principale arteria regionale che consente di connettersi a tutti i territori. Ora è pronta e soprattutto sicura. Anche in questo caso è stata determinante la proficua collaborazione tra assessorato, Unione dei comuni, sindaci, Provincia e l’impresa”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it