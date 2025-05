America’s Cup, Solinas replica al M5S: “Tentativo grottesco di chiamarmi in causa”

L’ex presidente della Regione Christian Solinas non ci sta e ha voluto rispondere alle accuse che gli sono state mosse dal Movimento 5 Stelle, relativamente al fatto che la Sardegna si è lasciata sfuggire l’opportunità di ospitare l’America’s Cup.

“Al di là del grottesco tentativo di chiamare in causa chi aveva acceso sulla Sardegna i riflettori del grande circo della vela – ha affermato Solinas come riportato dall’agenzia Dire – si pone oggi un problema di reali e concrete responsabilità, quantificabili in un danno economico, reputazionale e occupazionale, di cui l’attuale giunta regionale e anche il Comune di Cagliari, entrambi “occupati” dal cosiddetto campo largo, dovranno rendere conto, in primis ai cittadini sardi”.

Il segretario del Psd’Az poi prosegue nella sua replica: “A scegliere il campo di regata sono i vincitori dell’edizione precedente, purtroppo non Luna Rossa. E quindi i vincitori della barca inglese Britannia Ineos, che nel settembre dell’anno scorso, avrebbero dovuto essere letteralmente ‘assediati’ dall’attuale giunta regionale sarda, affinché scegliessero le nostre acque come campo di regata. Ma questo non è accaduto”.

“E’ doppiamente triste per la Sardegna – conclude Solinas – che la scelta dell’America’s Cup sia ricaduta su Napoli, ma anche che questa sconfitta nelle ambizioni della Sardegna sia stata attribuita dai Cinquestelle a una giunta, quella da me presieduta, che aveva conquistato la fiducia del grande mondo della vela e delle regate, stabilendo un rapporto preferenziale con Luna Rossa”.

