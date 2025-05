Cagliari, a Palazzo Bacaredda esami gratuiti per la prevenzione oncologica

Nella giornata di venerdì 16 maggio si sono svolti, all’interno della sala del palazzo Bacaredda a Cagliari, 12 esami di prevenzione oncologica gratuita, inseriti nella campagna di prevenzione “Ogni momento è buono per prenderti cura di te”.

A disposizione per gli esami era presente la Dott.ssa Stefania Farris, senologa del Policlinico di Monserrato Duilio Casula. L’iniziativa si svolge tutti i venerdì del mese grazie all’associazione “Mai Più Sole contro il tumore”.

​Dal mese di ottobre 2023 sono state realizzate oltre trecentocinquanta (350) visite con il supporto di una decina di professionisti. Molte donne assistite hanno riferito di aver potuto fruire di questa opportunità concedendosi una visita specialistica che altrimenti non avrebbero potuto permettersi.

La Campagna è rivolta a tutte le donne che non hanno mai effettuato una visita specialistica senologica o che da oltre cinque anni non hanno fatto controlli. Attualmente, vista la grande richiesta, l’associazione sta procedendo all’inserimento delle donne in lista d’attesa, salvo casi urgenti.

