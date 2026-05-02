Mbappè a Cagliari con la compagna, l’ironia dei tifosi: “Benvenuto in rossoblù”

Il supercampione francese, attaccante del Real Madrid, Kylian Mbappè ha deciso di trascorrere una giornata di relax, per recuperare dall’infortunio che lo tiene lontano dai campi di gioco, nella città di Cagliari in compagnia della fidanzata Ester Exposito.

Mbappè è stato paparazzato durante un pranzo tranquillo nel quartiere Castello da tantissimi presente increduli della sua presenza nel capoluogo isolano.

Subito le immagini hanno iniziato a circolare sul web dove è scattata l’ironia dei tifosi cagliaritani: “Benvenuto in rossoblù, Kylian!”, “Primo colpo di mercato del Cagliari”, “Pisacane ha una nuova freccia per il suo attacco”; insomma, un pò di sano divertimento sognando l’attaccante transalpino con la maglia del Cagliari.

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