Nucleare in Sardegna, Truzzu: “Bene Todde, ma ci sia confronto con popolo”

Il leader regionale di Fratelli d'Italia punzecchia però la maggioranza sulle modalità di decisione: "Non vogliamo che accada come per le rinnovabili"