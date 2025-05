Arresti mafia nigeriana a Sassari, Giagoni: “Lo avevo denunciato già nel 2022”

Il deputato della Lega puntualizza su chi a suo parere si è preso meriti non dovuti: "Chi allora tacque oggi si appropria della questione come se fosse una propria vittoria personale"

L’onorevole Dario Giagoni ha voluto prendere parola dopo la notizia del blitz da parte della Polizia che ha consentito di arrestare 30 persone associate alla mafia nigeriana a Sassari.

“Era il 30 maggio 2022 quando, con chiarezza e senso di responsabilità, denunciai pubblicamente sulla stampa la crescente minaccia della mafia nigeriana a Sassari” scrive Giagoni in un comunicato.

“Una dichiarazione netta, basata su dati e percezioni reali, che però suscitò irritazione e fastidio nei banchi dell’amministrazione allora in carica. Qualcuno, invece di affrontare il problema, preferì conservare rancore per chi aveva avuto il coraggio di dire la verità”.

“Chi allora tacque – afferma – oggi si appropria della questione come se fosse una propria vittoria personale, dimenticando che i veri protagonisti di questa battaglia sono i militari, le forze dell’ordine e i vertici istituzionali che ogni giorno operano sul territorio per garantire sicurezza e legalità. A loro va il nostro ringraziamento, non a chi cerca consenso a colpi di like”.

Giagoni si sofferma poi sull’importanza di restituire la centralità alla città di Sassari: “Città che negli anni ha visto il progressivo spostamento degli uffici e dei servizi verso la periferia. Un processo che ha contribuito a svuotare il cuore pulsante della città, mortificando la sua storica funzione di centro amministrativo e burocratico”.

“Restituire a Sassari il ruolo che merita – conclude – significa anche restituire dignità a un’intera comunità che da sempre lavora con serietà e dedizione”.

