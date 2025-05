Sassari, rissa furibonda in centro: 4 persone coinvolte

Violenta rissa in centro a Sassari. L’episodio di violenza è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 22 maggio, intorno alle 22 in via Lamarmora, nel quartiere di San Donato. Lo scontro, avvenuto sotto gli occhi di numerosi passanti, ha coinvolto almeno 4 persone, 3 delle quali di origine africana.

L’intervento di pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri ha riportato la calma e avviato le indagini per identificare i partecipanti. L’episodio si inserisce in un clima di forte tensione nel quartiere, già al centro delle cronache dopo il blitz antidroga di martedì scorso che ha portato all’arresto di 14 persone.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it