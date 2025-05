Catturato a Cagliari Sandro Arzu: l’uomo sparito due anni fa ad Arzana

I militari, che da tempo seguivano silenziosamente una pista, hanno agito con un blitz non appena Arzu ha commesso un passo falso

Dato per disperso e temuto vittima di un agguato due anni fa, Sandro Arzu, 56enne originario di Arzana, aveva in realtà iniziato una nuova vita a Cagliari. Questa mattina, nella zona di viale Elmas, è stato rintracciato e catturato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale.

I militari, che da tempo seguivano silenziosamente una pista, hanno agito con un blitz non appena Arzu ha commesso un passo falso.

La sua scomparsa, avvenuta due anni or sono, aveva scatenato imponenti ricerche che pochi giorni dopo avevano portato al ritrovamento della sua auto, crivellata di proiettili e con tracce di sangue al suo interno.

Arzu aveva precedenti penali per omicidio e una condanna in primo grado a 18 anni per traffico di droga ed era sottoposto a misure di prevenzione, che gli consentivano di uscire di giorno ma con l’obbligo di rientrare a casa entro le 21.

Sembra che, oltre ad Arzu, sia stata fermata anche una seconda persona nell’ambito della stessa operazione.

